«Нужно на них равняться и продолжить их добрые дела»: В Донецке простились с погибшими при обстреле ВСУ активистами «Молодой Республики»

В Донецке простились с Глебом Дыбовым, Глебом Сасиным и Артуром Синягиным. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 12 июля, в столице ДНР простились с активистами общественной организации «Молодая Республика» Глебом Дыбовым, Глебом Сасиным и Артуром Синягиным, погибшими в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Молодые люди были похоронены на Аллее Героев столичного кладбища «Донецкое море».

Проститься с погибшими волонтерами пришли Глава ДНР Денис Пушилин, первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, руководитель «Молодой Республики» Кирилл Макаров.

- Им бы продолжать учиться, мечтать, добиваться целей, если бы не война, развязанная украинским режимом. Безжалостная ко всем – к детям, старикам, женщинам, вот таким молодым ребятам, которые никогда не оставались в стороне. Которые волонтерство, добровольчество, помощь тем, кто в этом нуждается, сделали нормой своей жизни. Ребята были активны во всех молодежных проектах, инициативны, легки на подъем – но их с нами нет, - заявил на траурном митинге Пушилин.

На кладбище пришли Андрей Турчак, Денис Пушилин, Сергей Кириенко и Дмитрий Саблин. Фото: АГ ДНР

Он рассказал о каждом из погибших.

Глеб Сасин – инициативный, молодой, всегда стремился помочь тому, кто в этом нуждался, работал в кузнице, в этом году закончил техникум, планировал поступить в университет.

Артур Синягин – руководитель спортблока, целеустремленный, никогда не оставался в стороне, когда кому-то нужна была помощь, занимался тхэквондо, рукопашным боем, учился в Академии внутренних дел.

Глеб Дыбов – талантливый видеограф, дизайнер, всегда принимал любые вызовы, справлялся с самыми сложными задачами, руководил «Инфошколой», и все слушатели на него всегда равнялись.

- Нам будет очень не хватать этих ребят, а их сверстникам – молодым ребятам – нужно на них равняться, их помнить и продолжить их добрые дела, – отметил Глава ДНР.

Он выразил соболезнования родителям и семьям погибших, поблагодарив их за воспитание сыновей достойными людьми.

Присутствующие почтили память Глеба Дыбова, Глеба Сасина и Артура Синягина минутой молчания.

Сергей Кириенко подчеркнул, что украинские боевики убили не военнослужащих, а волонтеров.

- У них в руках не было оружия, но их оружием стал позыв их души помогать другим людям, их оружием стало их мужество, их оружием стало их горячее сердце и правда, за которую они боролись и которую они отстаивали. И нет ничего сильнее. Ребята мечтали о свободном Донбассе. О Донбассе, который является частью Великой России. Они не просто мечтали – они боролись за свою мечту, и они отдали жизнь за свою мечту. Ребят, к сожалению, не вернуть, но их мечта обязательно сбудется, – заявил Сергей Кириенко.

Молодые люди были похоронены на Аллее Героев столичного кладбища «Донецкое море». Фото: АГ ДНР

Кирилл Макаров назвал день гибели своих друзей черной датой для всех членов «Молодой Республики».

- Как волонтеры мы работали на Трудовских, в Мариуполе, который еще был оккупирован. Ребята рисковали жизнью ежечасно, ежеминутно, спасая мирных жителей, – рассказал он.

Одна из гуманитарных миссий была и 10 июля в казалось бы глубоком тылу – в районе села Степано-Крынка, рядом Шахтерском. В этот момент украинские боевики нанесли ракетный удар применением американской реактивной системы залпового огня «HIMARS». В результате погибли трое волонтеров, еще 39 активистов «Молодой Республики» получили ранения. По четырем людям до сих пор ведутся поисковые работы.

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