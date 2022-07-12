Активистов «Молодой Республики», раненых при обстреле ВСУ, навестили в больнице Кириенко, Турчак, Саблин и Пушилин

Денис Пушилин поинтересовался у волонтера самочувствием и пожелал полного выздоровления. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Сегодня, 12 июля, Глава ДНР Денис Пушилин навестил волонтеров общественной организации «Молодая Республика», которые пострадали от обстрелов со стороны украинской армии и сейчас находятся на лечении в больницах Донецка.

- Совместно с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным проведали раненых волонтеров «Молодой Республики», которые находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Донецка, - написал Пушилин в своем Telegram-канале. - Им оказывается все необходимое лечение, ребята держатся молодцом, их жизни на данный момент ничего не угрожает.

Представители власти поинтересовались у волонтеров самочувствием и пожелали полного выздоровления. Кириенко отметил, что раненые, которым необходимо дополнительное лечение, смогут его пройти в Российской Федерации.

Напомним, 10 июля при обстреле Степано-Крынки армия Украины применили американскую реактивную систему залпового огня «HIMARS». Было выпущено шесть ракет. Погибли трое жителей, были ранены 39 человек и четверо пропали без вести. Все они были волонтерами «Молодой Республики».

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