В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли трое мирных жителей, 11 человек получили ранения

В Калининском районе Донецка погибли двое жителей. Фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Вооруженные формирования Украины 52 раза открывали огонь по населенным пунктам ДНР за минувшие сутки, выпустив 317 снарядов и мин. Об этом сегодня сообщили в СЦКК.

Применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», ствольная артиллерия калибрами 155, 152 и 122 мм, танки и минометы.

Обстрелам со стороны украинской армии подверглись районы 17 населенных пунктов: Донецк, Александровка, Старомихайловка, Луганское, Сигнальное и Еленовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Новобахмутовка, Горловка, включая Доломитное, Гольмовский, Железную Балку, Пантелеймоновку, Озеряновку.

По данным СЦКК, в результате обстрелов погибли 2 мирных жителя — оба в Кировском районе столицы. Еще 12 — получили ранения различной степени тяжести, попав под вражеский огонь в Донецке, Александровке, Горловке и Ясиноватой.

Позже стало известно о смерти раненого в Александровке мужчины.

Повреждено как минимум 41 домостроение и 6 объектов инфраструктуры.

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