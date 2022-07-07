В Мариуполе восстановили работу газораспределительной станции. Фото: скриншот из видео ГК «Донбассгаз»

В Мариуполе восстановили работу газораспределительной станции ГРС-1, которая обеспечивает подачу природного газа в основную часть города. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко в своем телеграм-канале.

— Восстановлена работа магистрального газопровода Мариуполь - Бердянск. В Приморский район Мариуполя восстановлена подача природного газ из ГРС «ПГТ Мангуш», — отметил мэр.

Иващенко также подчеркнул, что работы по восстановлению системы газоснабжения районов города ведутся на постоянной основе в соответствии с графиком выполнения восстановительных работ.

Напомним, что в Мариуполь возвращается к мирной жизни. Ранее стало известно, что в городе полностью восстановили энергоснабжение порта. Было подано напряжение на подстанцию 35 кВ «Порт», питающую предприятие. Ранее мариупольский порт обеспечивался электричеством посредством генераторов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В ДНР доставят из России более 700 тонн пиломатериалов для восстановления жилья и инфраструктуры

Часть необходимого для ремонтных работ леса уже прибыла в Республику (подробнее)