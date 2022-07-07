В Мариуполе полностью восстановили энергоснабжение порта

Отремонтировано оборудование и самого предприятия Фото: Иван ЖИЛЯК

Энергетикам ДНР совместно с подрядчиками из России удалось вернуть свет в Мариупольский морской торговый порт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- Было подано напряжение на подстанцию 35 кВ «Порт», питающую предприятие, - пояснили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в ходе восстановительных работ были устранены многочисленные повреждения на воздушных линиях и подстанции, а также отремонтировано оборудование самого предприятия.

Прежде мариупольский порт обеспечивался электричеством посредством генераторов.

Напомним, ранее сообщалось, что морской порт Мариуполя будет использоваться для быстрой доставки строительных материалов, необходимых для восстановления Республики. Он будет выполнять роль транспортного хаба - погрузочно-разгрузочной площадки для огромной номенклатуры всего необходимого для масштабных строительных работ.

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