ВСУ атаковали больницу и детсад в Куйбышевском районе Донецка

Сегодня вражескому обстрелу подвергся поселок Административный (1 Площадка) в Куйбышевском районе столицы. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня вражескому обстрелу подвергся поселок Административный (1 Площадка) в Куйбышевском районе Донецка, где был поврежден ряд социальных объектов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что пострадали детский сад № 221 и больница № 8, расположенные по улице Туманяна.

Кроме того, стало известно о прямом попадании в один из многоквартирных домов.

- В Куйбышевском районе зафиксирован прилет в многоквартирный жилой дом по адресу: улица Туманяна, 17. Пробита кровля здания. Сведения о других разрушениях и пострадавших уточняются, - написал мэр.

Сообщается также, что в результате обстрела Куйбышевского района столицы были обесточены 6 подстанций. Без света остались 1600 абонентов Октябрьского РЭС.

Напомним, сегодня днем ВСУ атаковали и Петровский район Донецка. Под огонь крупнокалиберной украинской артиллерии попала улица Стаханова, там погибла 30-летняя женщина. По улице Тевосяна был ранен местный житель. А по улице Шуйской украинские боеприпасы разорвались на территории детского сада «Родничок».

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