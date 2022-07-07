В Петровском районе Донецка под обстрелом погибла женщина

Последствия обстрела улицы Стаханова, 14. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня днем ВСУ вновь атаковали прифронтовой Петровский район Донецка. Под огонь крупнокалиберной украинской артиллерии попала улица Стаханова, там погибла женщина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Петровский район Донецка снова под вражеским обстрелом. В результате по адресу: улица Стаханова, 14 погибла 30-летняя женщина, - написал мэр.

Кроме того, стало известно о ранении местного жителя. Более подробную информацию представил Штаб территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела с позиций украинских боевиков ранение получил мирный житель по улице Тевосяна в Петровском районе города, - проинформировали там.

Сообщается также о прилете в частный сектор возле микрорайона Тихий. А по улице Шуйской украинские боеприпасы разорвались на территории детского сада «Родничок».

По улице Родниковой, 1а были повреждены остекление 24 окон и входная дверь Республиканского реабилитационного центра.

Кроме того, в результате обстрела Петровского района без электроснабжения остались 2300 абонентов, проживающих в поселках Александровка и Кременец.

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