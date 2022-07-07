Защитники ДНР уничтожили взвод РСЗО и 155-миллиметровую гаубицу ВСУ

Операция по освобождению Донбасса продолжается. Фото: УНМ ДНР

Более 20 украинских силовиков были уничтожены за сутки силами военнослужащих ДНР при поддержке российской армии. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он также озвучил потери, которые понес противник в боевой технике.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 «Град», одна гаубица М-777, один грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава, - проинформировал представитель оборонного ведомства Республики.

Эдуард Басурин добавил, что в ходе боев были подавлены две огневые точки ВСУ, расположенные в районах Курдюмовки и Авдеевки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донбассе были уничтожены пять реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», находившихся на вооружении украинской армии. Войска русской коалиции сумели также подавить три огневых точки противника под Донецком - в районах населенных пунктов Авдеевка, Невельское и Желанное.

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