В Донбассе уничтожены пять реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», находившихся на вооружении ВСУ

Операция по освобождению Донбасса продолжается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три огневых позиции украинских войск удалось подавить силам русской коалиции за прошедшие сутки в ходе проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он добавил, что в ходе боев была также уничтожена часть военной техники противника.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО «Ураган», три БМ-21 «Град», пять грузовых автомобилей и более 60 человек личного состава, - рассказал Басурин.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, союзными силами были подавлены три огневые точки противника, расположенные в районах населенных пунктов Авдеевка, Невельское и Желанное.

Напомним, днем ранее защитники ДНР смогли уничтожить две установки РСЗО «Град» и 60 украинских боевиков. Были также подавлены две огневые точки ВСУ в районе Авдеевки и Невельского.

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