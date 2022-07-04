Защитники ДНР за сутки уничтожили две установки РСЗО «Град» и 60 украинских боевиков

Защитники ДНР и ЛНР продолжают уничтожать противника. Фото: НМ ЛНР

Защитники ДНР совместно с российскими военными за сутки уничтожили более 60 боевиков. А подразделения Народной милиции ЛНР освободили город Лисичанск.

- Уничтожены две установки РСЗО БМ-21 «Град», три грузовых автомобиля и более 60 человек личного состава, — заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он добавил, что также были подавлены две огневые точки противника в районе Авдеевки и Невельского.

По последним данным, в ДНР освобождено от украинских сил 240 населенных пунктов. Бои продолжаются на Славянском, Артемовском и Авдеевском направлениях. Накануне было объявлено о полном освобождении территории ЛНР.

- Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с военнослужащими 8 общевойсковой армии ВС РФ и другими подразделениями союзных сил освободили город Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, чем завершили освобождение Луганской Народной Республики от украинских националистов, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Сейчас проводится зачистка населенных пунктов от оставшихся вражеских элементов. Инженерно-саперные подразделения приступили к разминированию территории.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Восемь лет борьбы за свою принадлежность к России завершились победой»: Луганская Народная Республика полностью освобождена

Союзные подразделения установили контроль над Лисичанском, близлежащими поселками и вышли на государственную границу (подробнее)