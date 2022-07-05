Обстрелы Донецка не прекращаются, убита мирная жительница

Столица вновь под огнем украинских боевиков. Фото: СЦКК ДНР

Мирная жительница погибла, еще двое человек получили ранения в Киевском районе Донецка в ходе обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативным линиям поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела Вооруженными формированиями Украины Киевского района города Донецка: погибла женщина 1980 года рождения, ранены мужчина 1989 и женщина 1959 годов рождения, - заявили наблюдатели.

Уточняется, что обстрел Киевского района ведется с самого утра со стороны украинских позиций, расположенных в населенном пункте Первомайское.

Оттуда же, по данным представительства ДНР в СЦКК, были совершены также обстрелы жилых кварталов Ворошиловского района Донецка. Огонь по нему также велся украинскими войсками с применением 155-миллиметровой артиллерии натовского образца.

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