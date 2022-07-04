Народный фронт передал разведчикам ДНР технические средства и амуницию на сумму свыше 21 миллиона рублей

Разведчики получили нужное снаряжение. Фото: Скриншот видео ОНФ

Представители Общероссийского Народного фронта (ОНФ) передали разведывательным подразделениям ДНР помощь на сумму более 21 млн рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОНФ.

В июне Народный фронт презентовал портал «Все для Победы», с помощью которого любой россиянин может поддержать защитников Донбасса. В проекте участвуют журналисты, музыканты, актеры, блогеры и спортсмены, которые публикуют списки потребностей каждого подразделения. И после сборов средств приобретают необходимое для отправки на фронт. Известный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова, получившая ранение в Мариуполе, «закрыла» такой крупный сбор.

- Народный фронт закупил технические средства и передал бойцам подразделений разведки Народной милиции. Разведка — это те люди, которые всегда на острие, всегда впереди. Для них доставленная помощь особенно важна, — сказала Ирина Куксенкова.

Военнослужащие получили квадрокоптеры, рации, бинокли, тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения, аккумуляторы, медикаменты, а также комплекты формы, бронежилеты, каски и другое необходимое снаряжение на общую сумму в 21 млн рублей.

На портале pobeda.onf.ru остаются открытыми ещё шесть сборов. Информация о новых появится в ближайшее время.

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