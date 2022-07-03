Замдиректора Донецкого центра охраны материнства и детства Дмитрий Бессонов: Мозги и руки у нас есть – нужно современное оборудование

Врач Дмитрий Бессонов 27 лет занимается выхаживанием новорожденных Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

РОДДОМ МОЖЕТ ОТКРЫТЬСЯ УЖЕ В АВГУСТЕ

Крупнейший перинатальный центр Донбасса после обстрела ВСУ 13 июня сейчас находится на ремонте. Тогда украинский снаряд оставил на крыше Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства воронку с небольшой котлован. Взрывной волной выбило 117 окон и повредило более полусотни дверей.

Чудом никто из сотрудников, беременных, рожениц и младенцев не пострадал. При этом троих новорожденных никак нельзя было отключать от систем жизнеобеспечения. Заместитель генерального директора по неонатологии Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Дмитрий Бессонов оставался с ними, фактически закрывая собой от обстрела. За героический поступок его наградили медалью «За отвагу».

- Сейчас поврежденное здание роддома восстанавливают, - рассказывает «КП» Дмитрий Анатольевич. - Прежде всего, специалистам предстоит реконструировать сильно пострадавшую крышу, вернув целостность двум несущим плитам. Если прилетов на территорию центра охраны материнства и детства больше не будет, и строители уложатся в сроки, то учреждение откроем уже в начале августа.

ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДООСНАЩЕНИЯ РЕШАЕМЫ

- Каким видите будущее с Россией?

- Скорее бы оно уже наступило! Донецк – русский город. Мозги, руки, то есть специалисты, – все это у нас есть. Нам важно решить вопросы с техническим дооснащением перинатального центра.

В частности, хотелось бы получить уникальный аппарат лазерной коагуляции для внутриутробной терапии. Все чаще и чаще сталкиваемся с осложнениями беременности, когда женщина вынашивает двух и более детей. Современный аппарат необходим для профилактики, чтобы ни один из плодов в двойне или, допустим, в тройне не погиб.

Также у российских коллег нужно перенять направление внутриутробной хирургии. Вовремя проведенная плоду операция позволяет женщине родить здорового ребенка.

Еще необходимо модернизировать базу для выхаживания недоношенных деток. В Донецком республиканском центре охраны материнства и детства есть детская реанимация на двенадцать коек. У нас сконцентрированы самые сложные новорожденные, малыши с малым весом.

Среди направлений, которые в Донецком республиканском центре охраны материнства и детства предстоит реанимировать, - оказание помощи бесплодным парам с помощью репродуктивных технологий. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) позволяет иметь детей бесплодным парам.

СПРАВКА «КП»

В Донецком республиканском центре охраны материнства и детства женщина, у которой беременность протекает тяжело, наблюдается, рожает ребенка, а затем находится со своим малышом, пока он не наберет вес. В прошлом году там родились две с половиной тысячи детей. В самом крупном перинатальном центре Донбасса (до войны в центре охраны материнства и детства принимали пять с половиной тысяч родов в год) есть и отделение, в котором постоянно пополняется запас донорской крови и плазмы, жизненно необходимый в экстренных ситуациях.

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