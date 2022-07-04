В ДНР водовод к каналу Северский Донец — Донбасс запустят через десять дней

Строители «тянут» четыре линии таких пластиковых труб. Фото: Минстрой ДНР

Возведение водопроводной линии от Ханженковского водохранилища к каналу Северский Донец — Донбасс должно завершится 15 июля. Об этом сегодня заявил начальник отдела водоснабжения и водоотведения Минстроя ДНР Сергей Иванов.

- Общая протяженность водопроводной линии — 21,5 км. Благодаря этому водоводу, который возводят военные строители из РФ, ежедневно мы сможем перебрасывать в канал до 70 тысяч кубометров воды, — сообщил Иванов. — На объекте работают около 300 человек, задействовано более 60 единиц техники. Планируют запустить водовод в эксплуатацию 15 июля.

Представитель Минстроя добавил, что водохранилище обладает запасом в 12 млн кубометров воды. Этого объема хватит, чтобы поддерживать существующий график централизованного водоснабжения в городах Республики, поскольку резервные источники на сегодняшний день практически иссякли.

Действительно, в Пролетарском районе Донецка раньше давали воду раз в три дня, а теперь жители получили ее через пять дней.

Напомним, что для насыщения канала Северский Донец — Донбасс в Республике начали прокладку новой водопроводной линии. Первая очередь заключается в возведении водовода от Ханженковского водохранилища, вторая предполагает строительство ветки от Ольховского водохранилища к Ханженковскому.

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