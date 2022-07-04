Украинские боевики расстреливают из крупнокалиберной артиллерии и «Ураганов» три района Донецка, есть раненые жители

Прямое попадание в многоквартирный жилой дом по улице Лузина. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 4 июля, украинские боевики вымещают злобу за потерю Лисичанска на жителях Донецка, Горловки и других городов. По столице ДНР выпущена не одна сотня артснарядов калибром 152 и 155 мм. Также бьют из установок «Град». Применили РСЗО «Ураган», выпустив 8 ракет.

По информации Штаба территориальной обороны ДНР и администрации Донецка, в Куйбышевском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом по ул. Лузина, 4. Разрушены перекрытия нескольких этажей. Ранена женщина. Произошло возгорание в мебельном цехе микрорайона «Шахтоуправления №5».

На территории Петровского района зафиксированы попадания по поселкам шахт № 5, № 7, № 13 и в районе Жилплощадки. Также зафиксировано возгорание на территории автопарка. По ул. Глазунова ранение получила мирная жительница.

Нацисты нанесли удары по Киевскому району Донецка - сторона ЖД, ул. Горная. Прилетело рядом со школой №23. Сообщается также о прилетах на продуктовый рынок. Шахта им. А.Ф. Засядько - повреждены стройцех и производственные здания. На ул. Аристова, 11 прямое попадание в детский сад №392.

В Горловке выросло число пострадавших при артобстрелах. Всего за день в городе убит 1 мирный житель, ранения получили 7 человек.

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