В Макеевке от обстрела ВСУ погибли трое жителей. Фото: ДНР онлайн

За истекшие сутки в результате обстрелов ВСУ за сутки в ДНР погибли пятеро мирные жителей и 20 получили ранения. Украинские боевики 41 раз открывали огонь, выпустив по территории Республики 248 снарядов, мин и гранат. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 и 82 мм, НАР калибром 80 мм, АГС.

Под вражеским огнем оказались районы 15 населенных пунктов: Донецк (Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Горловка (Никитовский и Калининский районы), Гольмовский, Доломитное, Михайловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Новоселовка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Старомихайловка, Александровка, Кременец.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пяти гражданских лиц в Макеевке и Александровке. Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц, в т.ч. четыре ребенка: мальчик 2016 г.р., девочка 2011 г.р. и две девочки-подростка 2007 г.р., в Куйбышевском районе Донецка, Александровке, Ясиноватой и Макеевке.

Повреждено 34 домостроения, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.

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