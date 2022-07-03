В Донецке обломки украинской ракеты упали на площадь Ткаченко и в микрорайон Боссе

В Донецке обломки украинской ракеты упали на площадь Ткаченко. Фото: Телеграм мэра Алексея Кулемзина

В Донецке обломки украинской ракеты, сбитой средствами ПВО ДНР, упали на площадь Ткаченко и в микрорайон Боссе. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

В Донецке обломки украинской ракеты упали на площадь Ткаченко. Фото: Телеграм мэра Алексея Кулемзина

- Во дворе собственного дома по ул. Горького, 322 в результате обстрела погибла жительница Александровки 1962 г.р., - сообщил Кулемзин. - Зафиксированы повреждения остекления в доме и разрушения хозпостроек по адресу: ул. Шевченко, 211. Прямым попаданием украинского снаряда уничтожен жилой дом по ул. Шевченко, 267.

В Ленинском районе в результате обстрела повреждены кровля, перекрытие и оконный блок дома по ул. Зубкова, 22. Повреждена кровля в домах № 68 и 68а по ул. Чемпионной ,68 и 68а.

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