В Горловке погибла женщина, а количество раненых мирных жителей возросло до пяти

Украинские боевики обстреливают мирные поселки ДНР. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 4 июля, в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Гольмовский на севере Горловки погибла женщина и пятеро жителей получили ранения, в том числе сотрудник МЧС. Об этом сообщил руководитель городской администрации Иван Приходько.

- В результате вооруженной агрессии украинских националистов по улице Советской Армии, 9/4 погибла мирная жительница поселка Гольмовский. Светлая память невинно убиенной. Мы отомстим укронацистским недоноскам за каждого убитого человека! – отметил Приходько.

Он также сообщил, что количество раненых мирных граждан вследствие обстрела Гольмовского в Никитовском районе со стороны ВСУ возросло до пяти. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее мэр Горловик сообщал, что в Гольмовском получили ранения две мирные жительницы и сотрудник МЧС.

- По улице Советской Армии, 9 и 11 ранены две мирные жительницы, по улице Гардина ранение получил сотрудник МЧС, — отметил Приходько.

По информации представительства ДНР в СЦКК, по поселку Гольмовский украинские боевики выпустили 60 снарядов из реактивной установки залпового огня «Град», а также три снаряда калибром 122 мм.

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