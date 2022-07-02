В Макеевке из-за украинских обстрелов более 25 тысяч человек остались без света

Энергоснабжение города восстановят в ближайшее время Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Более 25 тысяч бытовых абонентов в Макеевке остались без света из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- В 18:28 в результате очередного обстрела отключена ВЛ 110 кВ, обесточены 85 трансформаторных подстанций, 7 детских садов, 11 школ, 25 797 бытовых абонентов Макеевки, - заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.

Тем временем в администрации города уточнили, что вследствие обстрела Горняцкого района Макеевки произошло возгорание травы возле ООО «Омега» по улице Магистральной, 2а, а также возле подстанции «Чайкино-330».

Кроме того, пострадал поселок Комсомольский в Червоногвардейском районе - там зафиксировали попадание украинского снаряда по улице Щорса, 92.

Напомним, за прошедшие сутки в ДНР под украинскими обстрелами погибли два мирных жителя, еще 20 - были ранены. Под вражеским огнем оказались одиннадцать населенных пунктов Республики.

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