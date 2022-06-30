Войска русской коалиции заняли село на подступах к Славянску

Продолжается зачистка вражеского элемента Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные силы Донбасса заняли село, расположенное в 13 километрах от Славянска. Под их оперативный контроль перешло Сидорово, которое стало 240-м населенным пунктом в ДНР, освобожденным с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 30 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 240 населенных пунктов. Под оперативный контроль наших сил перешло Сидорово, продолжается зачистка вражеского элемента, - проинформировали военные.

Тем временем в ЛНР сообщают, что кольцо окружения нацистов в Лисичанске сжимается. Противника дожали - он отошел и блокирован. Как заявил Посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник, до освобождения города остались считанные дни.

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