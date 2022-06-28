Глава ДНР обсудил с вице-премьером России вопросы восстановления Республики

Рабочая встреча прошла сегодня. Фото: t.me/pushilindenis

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел сегодня рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале со ссылкой на самого российского вице-премьера.

Тот рассказал, что вопросов накопилось действительно много, и часть из них требует оперативных решений. Это восстановление социальной и транспортной инфраструктуры Республики, подготовка к предстоящему отопительному сезону, ремонт жилья.

- Решение этих вопросов обсудили и сегодня, - отметил российский политик.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва и ДНР будут развивать экономическую интеграцию и укреплять двусторонние связи в целом ряде областей. Среди них - транспорт, IT-технологии, промышленность, сельское хозяйство, торговля, здравоохранение, образование, социальная защита, наука и культура В Республике работают уже порядка 300 московских специалистов - они восстанавливают водоснабжение Донецка, и скоро приступят к работе и на других объектах.

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