Москва поможет в восстановлении ДНР

В рамках экономического форума в Санкт-Петербурге подписан ряд важных соглашений. Фото: t.me/pushilindenis

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в телеграм-канале Главы ДНР Дениса Пушилина.

— В первую очередь окажем Донецку помощь в восстановлении экономики, ЖКХ, объектов соцкультбыта и жилья и в подготовке к осенне-зимнему периоду, — заявил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что Москва и ДНР будут развивать экономическую интеграцию и укреплять двусторонние связи в целом ряде областей. Среди них - транспорт, IT-технологии, промышленность, сельское хозяйство, торговля, здравоохранение, образование, социальная защита, наука и культура Также Собянин отметил, что в Республике работает уже порядка 300 московских специалистов — они восстанавливают водоснабжение города, и скоро приступят к работе и на других объектах.

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