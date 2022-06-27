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Политика27 июня 2022 16:09

Звание Героя ЛНР присвоено троим защитникам Республики, одному из них – посмертно

Награду погибшего Героя ЛНР командира разведвзвода Михаила Чернухо получила его супруга
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали «Золотая звезда» Героя ЛНР подполковнику Денису Черникову (слева), супруге Михаила Чернухо и полковнику Евгению Шаталину. Фото: АГ ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали «Золотая звезда» Героя ЛНР подполковнику Денису Черникову (слева), супруге Михаила Чернухо и полковнику Евгению Шаталину. Фото: АГ ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник присвоил звание Героя Луганской Народной Республики троим военнослужащим Народной милиции, одному из них – посмертно.

- Впервые посмертно присвоил звание Героя Луганской Народной Республики и вручил медаль «Золотая звезда». Награду командира разведывательного взвода мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР лейтенанта Михаила Чернухо получила его супруга, - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Чернухо погиб в боях за освобождение Родины от украинского фашизма.

- Еще двое военных – подполковник Денис Черников и полковник Евгений Шаталин – удостоены звания Героя Луганской Народной Республики, - сообщил Глава ЛНР.

Он добавил, что освобождение территории Республики подходит к завершению.

- Ежедневно военнослужащие ЛНР и России показывают истинные примеры мужества и героизма, рискуя жизнью за мирное будущее Отечества. Республика будет прилагать максимум усилий, чтобы защитники Отечества были обеспечены всеми видами социальных гарантий, а их семьи ни в чем не нуждались! – написал Пасечник.

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