Звание Героя ЛНР присвоено троим защитникам Республики, одному из них – посмертно

Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали «Золотая звезда» Героя ЛНР подполковнику Денису Черникову (слева), супруге Михаила Чернухо и полковнику Евгению Шаталину. Фото: АГ ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник присвоил звание Героя Луганской Народной Республики троим военнослужащим Народной милиции, одному из них – посмертно.

- Впервые посмертно присвоил звание Героя Луганской Народной Республики и вручил медаль «Золотая звезда». Награду командира разведывательного взвода мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР лейтенанта Михаила Чернухо получила его супруга, - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Чернухо погиб в боях за освобождение Родины от украинского фашизма.

- Еще двое военных – подполковник Денис Черников и полковник Евгений Шаталин – удостоены звания Героя Луганской Народной Республики, - сообщил Глава ЛНР.

Он добавил, что освобождение территории Республики подходит к завершению.

- Ежедневно военнослужащие ЛНР и России показывают истинные примеры мужества и героизма, рискуя жизнью за мирное будущее Отечества. Республика будет прилагать максимум усилий, чтобы защитники Отечества были обеспечены всеми видами социальных гарантий, а их семьи ни в чем не нуждались! – написал Пасечник.

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