В Мариуполе подросток и юноша подорвались на гранате Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Мариуполе в Октябрьском районе в результате взрыва гранаты ранены двое горожан. Боеприпас сдетонировал при разборе завалов в одном из многоквартирных домов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что двое местных жителей возрастом 15 лет и 23 года получили ранения в результате взрыва ручной гранаты. Парни разбирали завалы и помогали расчистить доступ к квартире женщине, которая не могла попасть в свое жилище, - говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что граната лежала под фрагментом плиты и самопроизвольно сработала после того, как юные помощники ее передвинули. Подросток получил многочисленные осколочные ранения, а его товарищ - травмы печени, легких и брюшной полости. На месте ЧП полицейские изъяли кольцо от гранаты и фрагменты запала. По данному факту правоохранители проводят проверку.

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