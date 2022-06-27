Число погибших в результате обстрела ВСУ Макеевки возросло до двух человек

Число погибших в Макеевке возросло до двух человек. Фото: Архив «КП»

В результате сегодняшнего обстрела украинскими боевиками Червоногвардейского района Макеевки число погибших возросло до двух человек, еще три мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Сегодня же в результате обстрела вооруженными формированиями Украины прифронтовой Ясиноватой ранены двое мирных жителей.

Раннее сообщалось, что украинские боевики за сутки тридцать три раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 254 боеприпаса. По данным СЦКК ДНР, под вражеским огнем оказались: Донецк (Кировский и Куйбышевский район, Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Новобахмутовка, Гольмовский, Доломитное, Байрак, Доля, Пантелеймоновка, Старомихайловка, Еленовка и Луганское.

Противник применял реактивные системы залпового огня «Град», артиллерию 152 и 122 мм, миномет 120 мм.

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