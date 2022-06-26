На заводе «Азот» в Северодонецке были замечены иностранные наемники

После зачистки промзоны «Азота» союзными войсками в убежищах предприятия были найдены мирные жители. Фото: en.wikipedia.org
Один из сотрудников завода «Азот» в Северодонецке пострадал от рук иностранных наемников, которые прячутся на территории предприятия. Об этом рассказал сам пострадавший в беседе Луганскому информационному центру.
- Были тут наемники, довольно много. Те, что меня захватили в плен, их было шестнадцать человек, - передает агентство слова работника завода Георгия.
По словам сотрудника предприятия, в состав группы наемников входили граждане США, Великобритании, Бразилии и Грузии. Они сломали Георгию ребра и грудину.
- Приехал забрать фонарик, заряжал, там, где генератор работал. Приехал за фонариком, выскочили они, велосипед поломали: переехали «Хаммером». Телефон отняли, это понятно, - говорит он.
Тяжело пришлось, добавил пострадавший.
Напомним, ранее сообщалось, что военные ЛНР эвакуировали с химзавода «Азот» в Северодонецке еще 250 мирных жителей. По словам освобожденных людей, киевские силовики не предоставляли им возможности выйти по зеленым коридорам.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
Войска ЛНР и РФ взяли под полный контроль промзону предприятия «Азот» в Северодонецке
С территории северодонецкого комбината «Азот» ранее эвакуировали более 800 мирных жителей (подробнее)