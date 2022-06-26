На заводе «Азот» в Северодонецке были замечены иностранные наемники

После зачистки промзоны «Азота» союзными войсками в убежищах предприятия были найдены мирные жители. Фото: en.wikipedia.org

Один из сотрудников завода «Азот» в Северодонецке пострадал от рук иностранных наемников, которые прячутся на территории предприятия. Об этом рассказал сам пострадавший в беседе Луганскому информационному центру.

- Были тут наемники, довольно много. Те, что меня захватили в плен, их было шестнадцать человек, - передает агентство слова работника завода Георгия.

По словам сотрудника предприятия, в состав группы наемников входили граждане США, Великобритании, Бразилии и Грузии. Они сломали Георгию ребра и грудину.

- Приехал забрать фонарик, заряжал, там, где генератор работал. Приехал за фонариком, выскочили они, велосипед поломали: переехали «Хаммером». Телефон отняли, это понятно, - говорит он.

Тяжело пришлось, добавил пострадавший.

Напомним, ранее сообщалось, что военные ЛНР эвакуировали с химзавода «Азот» в Северодонецке еще 250 мирных жителей. По словам освобожденных людей, киевские силовики не предоставляли им возможности выйти по зеленым коридорам.

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