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Политика26 июня 2022 15:46

В Донецке под обстрел попала оперативная группа СЦКК, ранен военный эксперт

Офицер пострадал во время фиксации преступлений украинской армии против мирного населения
Ирина ДМИТРИЕВА
Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам столицы

Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам столицы

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В поселке Горняк Куйбышевского района Донецка под обстрел вооруженных формирований Украины попала оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Пострадал один из наблюдателей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что инцидент произошел в поселке Горняк сегодня днем.

- Около 12:30 в районе поселка Горняк Куйбышевского района Донецка при исполнении своих служебных обязанностей по фиксации преступлений ВФУ против мирного гражданского населения, в результате обстрела ранен военный эксперт СЦКК ДНР, - проинформировало представительство.

Отмечается, что на данный момент пострадавший офицер находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам Донецка. В результате атаки по проспекту Колхозному Куйбышевского района была ранена мирная жительница. А по Кировскому району города с позиций украинских боевиков в Первомайском были выпущены 20 ракет из «Града».

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