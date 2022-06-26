В Донецке под обстрел попала оперативная группа СЦКК, ранен военный эксперт

Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам столицы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В поселке Горняк Куйбышевского района Донецка под обстрел вооруженных формирований Украины попала оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Пострадал один из наблюдателей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что инцидент произошел в поселке Горняк сегодня днем.

- Около 12:30 в районе поселка Горняк Куйбышевского района Донецка при исполнении своих служебных обязанностей по фиксации преступлений ВФУ против мирного гражданского населения, в результате обстрела ранен военный эксперт СЦКК ДНР, - проинформировало представительство.

Отмечается, что на данный момент пострадавший офицер находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам Донецка. В результате атаки по проспекту Колхозному Куйбышевского района была ранена мирная жительница. А по Кировскому району города с позиций украинских боевиков в Первомайском были выпущены 20 ракет из «Града».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В результате украинского обстрела в Горловке ранены пять мирных жителей, в том числе ребенок

Огонь по городу ВФУ вели из артиллерии (подробнее)