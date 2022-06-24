В Киевском районе Донецка из-за постоянных обстрелов закрылись все почтовые отделения

Ранее большая часть отделений «Почты Донбасса» работала в Донецке с 8:00 до 17:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за непрерывных обстрелов Киевского района Донецка «Почта Донбасса» объявила о закрытии с 27 июня по 3 июля включительно всех своих отделений в нем. О этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия.

Уточняется, что отделения почтовой связи в остальных районах столицы перейдут в этот период на сокращенный график работы - с 9:00 до 14:00.

Главпочтамт будет открыт с 9:00 до 15:00, 26 июня и 3 июля определены там выходными днями.

- Просим без крайней необходимости воздержаться от посещения отделений почтовой связи, - призывают дончан почтовики.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральный республиканский банк ДНР сократил время работы в прифронтовых городах. Для отделений ЦРБ в остальных населенных пунктах Республики, а также структурных подразделений банка, расположенных в столице, рабочий график остался неизменным.

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