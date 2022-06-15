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Общество15 июня 2022 9:00

Центральный республиканский банк ДНР сократил время работы в прифронтовых населенных пунктах

По предварительной информации, такая мера будет действовать до 24 июня включительно
Ирина ДМИТРИЕВА
Операционное время обслуживания клиентов сократят на час

Операционное время обслуживания клиентов сократят на час

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Время обслуживания клиентов в Центральном республиканском банке ДНР сокращено. Такая мера будет действовать на протяжении ближайших десяти дней в прифронтовых населенных пунктах Республики. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

- С 15 по 24 июня 2022 года включительно в отделениях Центрального республиканского банка в городах Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая и поселке Еленовка операционное время обслуживания клиентов с 9:00 до 15:00, - пояснили в банке.

Уточняется, что для отделений ЦРБ в остальных населенных пунктах Республики, а также структурных подразделений банка, расположенных в столице, рабочий график остался неизменным.

Напомним, из-за обострения военной обстановки Глава ДНР рекомендовал работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Денис Пушилин посоветовал всем жителям Республики оставаться в безопасных местах и не оставлять без присмотра детей.

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