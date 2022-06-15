Центральный республиканский банк ДНР сократил время работы в прифронтовых населенных пунктах

Операционное время обслуживания клиентов сократят на час Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Время обслуживания клиентов в Центральном республиканском банке ДНР сокращено. Такая мера будет действовать на протяжении ближайших десяти дней в прифронтовых населенных пунктах Республики. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

- С 15 по 24 июня 2022 года включительно в отделениях Центрального республиканского банка в городах Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая и поселке Еленовка операционное время обслуживания клиентов с 9:00 до 15:00, - пояснили в банке.

Уточняется, что для отделений ЦРБ в остальных населенных пунктах Республики, а также структурных подразделений банка, расположенных в столице, рабочий график остался неизменным.

Напомним, из-за обострения военной обстановки Глава ДНР рекомендовал работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Денис Пушилин посоветовал всем жителям Республики оставаться в безопасных местах и не оставлять без присмотра детей.

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