Глава ДНР порекомендовал работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы

В городе множественные разрушения и пожары Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Министерствам, ведомствам, предприятиям и организациям ДНР рекомендовано перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим работы из-за обострения военной обстановки. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Руководителям министерств и ведомств рекомендовано и отданы соответствующие поручения задействовать на рабочих местах минимальное количество людей, основной рабочий персонал необходимо перевести на дистанционный режим работы, — сказал Пушилин.

Так же он рекомендовал поступить частным предприятиям.

- В ближайшие дни я все же рекомендую оставаться в безопасных местах всем гражданам ДНР и не оставлять без присмотра детей. Властями ДНР предпринимаются исчерпывающие меры, чтобы в кратчайшие сроки в полной мере обеспечить безопасность граждан, — заключил лидер страны.

Напомним, что сегодня по Донецку за короткий период было выпущено рекордное за время конфликта в Донбассе число ракет и снарядов 300 за два часа. Украинские боевики применили РСЗО «Ураган» и «Град», артиллерию калибром 155, 152 и 122 мм, тяжелые минометы. По предварительным данным 4 человека погибли и 23 получили ранения. В городе множественные разрушения и пожары.

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