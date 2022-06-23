Воронеж отремонтирует в ЛНР более 50 домов, школ, детсадов и больниц, пострадавших от обстрелов ВСУ

Воронежская область передала трем районам ЛНР коммунальную технику. Фото: ТГ/Гусев

Специалисты из Воронежской области помогут отремонтировать в трех освобожденных районах ЛНР более 50 объектов, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Гусев.

- В Республику отправится уже вторая группа специалистов, которые продолжат составлять дефектные ведомости по ключевым объектам: школам, детсадам, райбольницам, дорогам. Уже согласовали перечень из 33 объектов, где в первую очередь пройдет ремонт. В том числе это многоквартирные жилые дома, пострадавшие от обстрела украинских нацистов. Также есть утвержденный список из 18 объектов коммунальной инфраструктуры, - сообщил губернатор.

Он отметил, что в районы ЛНР отправлены 2 350 детских наборов, готовы к отправке еще несколько десятков тонн продуктов и товаров первой необходимости.

- Готовим очередную партию медикаментов, в том числе жизненно важных лекарственных средств, и средства соцзащиты. Скоро они отправятся в ЛНР. Пригласили луганских главврачей и сотрудников соцзащиты к нам в регион для изучения нашего опыта помощи населению, - проинформировал Гусев.

Напомним, освобожденные Меловской, Марковский и Новопсковский районы ЛНР заключили соглашения о сотрудничестве с Воронежской областью, которая уже передала трем районам коммунальную технику.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Войска ЛНР продвигаются вглубь Золотого

Союзные силы постепенно сжимают кольцо вокруг Горско-Золотовской группировки ВСУ (подробнее)