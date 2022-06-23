В Мариуполе начали подготавливать инженерные сети к зиме

В освобожденном городе продолжают наводить порядок и восстанавливать коммуникации Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе провели совещание по вопросам восстановления инженерных сетей и подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Там рассказали, что в присутствии подрядчиков и коммунальщиков была оговорена степень участия каждого из них в данных работах и согласованы действия. Кроме того, участники совещания составили предварительный перечень котельных, которые необходимо будет восстановить и которые покроют до 80 процентов потребителей Мариуполя, а также водоподводящих точек для их запуска.

- Сейчас прорабатывается дорожная карта выполнения работ, - проинформировали в ведомстве.

Отмечено также, что уже определены места для размещения рабочих и хранения стройматериалов и техники.

- Сроки у нас очень сжатые, поэтому вариантов нет. В ближайшее время приступим к восстановлению инженерных коммуникаций, - говорят в Минстрое.

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