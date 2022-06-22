В Мариуполе открылся первый центр обслуживания абонентов «Феникса»

В Мариуполе налаживается мирная жизнь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Республиканский оператор связи «Феникс» открыл в Мариуполе первый центр обслуживания абонентов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства связи ДНР.

Центр находится на проспекте Строителей, 125-а. В нем посетители могут пополнить счет, восстановить номер, приобрести стартовый пакет, получить консультацию об услугах и тарифах мобильной связи. Центр обслуживания абонентов «Феникса» работает каждый день с 8.00 до 17.00.

«Феникс» - первый республиканский оператор мобильной связи ДНР. Начал работать в тестовом режиме летом 2015 года. Сегодня «Феникс» обеспечил функционирование на освобожденных территориях Республики более 55 базовых станций, часть из которых предоставляет услуги пакетной передачи данных 3G и 4G. Покрытие есть примерно в 135 освобожденных городах и селах.

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