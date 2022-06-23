В Луганске планируют уйти от подачи воды по графику

Жителям столицы обещают восстановить круглосуточное водоснабжение Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Луганске планируют уйти от графиковой подачи воды населению. Сделать это возможно благодаря введению в строй Айдарского и Петровского водозаборов. Однако задействовать их удастся только после разминирования прилегающей к ним территории. Такую информацию озвучил руководитель столичной администрации Манолис Пилавов.

Он напомнил, что власти обещали луганчанам перейти на круглосуточную подачу воды уже с июля. И работы в этом направлении ведутся. Однако вопрос с разминированием водозаборов еще полностью не решен.

- Большую часть разминировали саперы, и там уже работы ведутся по замене насосного оборудования. Сейчас проблемный вопрос - это в пойме реки Северский Донец после заполнения образовался большой порыв, и мы не можем туда попасть, ждем саперов, - отметил мэр.

По словам Пилавова, как только саперы закончат обследование территории, водопроводчики приступят к восстановительным работам. Это даст городу дополнительные резервы, которые позволят уйти от графиковой подачи воды.

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