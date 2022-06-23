Из-за обстрелов обесточены четыре прифронтовых села под Донецком

Жители прифронтовых территорий остались без света. Фото: mintek-dnr.ru
В результате обстрелов вооруженных формирований Украины были обесточены несколько прифронтовых сел под Донецком. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Там отметили, что без электроснабжения остались жители Еленовки и Любовки. Чуть позже подобная информация поступила в отношении сел Луганское и Сигнальное.
- В результате обстрелов ВФУ в Луганском обесточены 400 бытовых абонентов, в Сигнальном - 63, - заявили в Штабе.
Тем временем в Донецке под обстрелом ВФУ вновь оказались Киевский и Куйбышевский районы города. По информации представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, утром по Киевскому району киевские силовики выпустили 8 снарядов калибром 155 миллиметров и 4 снаряда калибром 122 миллиметров. Огонь ведется со стороны населенного пункта Пески. Со стороны населенного пункта Невельское по Киевскому и Куйбышевскому районам были выпущены 10 снарядов калибром 155 миллиметров.
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