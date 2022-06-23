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Общество23 июня 2022 6:13

На территории ЛНР возобновят проведение ярмарок

В некоторых освобожденных городах Республики они пройдут впервые
Ирина ДМИТРИЕВА
На ярмарках можно приобрести продовольственные товары без торговой наценки напрямую от производителя

На ярмарках можно приобрести продовольственные товары без торговой наценки напрямую от производителя

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На территории Луганской Народной Республики возобновят проведение продовольственных ярмарок. Решение принято в связи с отменой противоэпидемического режима. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития ЛНР.

В ведомстве отметили, что в некоторых освобожденных городах Республики ярмарочные мероприятия состоятся впервые, и напомнили, что традиция их проведения существует в Республике с 2015 года. Ярмарки способствуют насыщению внутреннего рынка доступными товарами местного производства.

- На территории республики с 2015 года проводятся ярмарочные мероприятия, которые служат для обеспечения населения республики социально значимыми продовольственными и непродовольственными товарами, насыщению внутреннего рынка доступными продуктами питания и товарами широкого потребления, популяризации местных товаропроизводителей, - говорят в министерстве.

Напомним, на ярмарках можно приобрести продовольственные товары без торговой наценки напрямую от производителя. Они проводятся также и в ДНР, где пользуются большим спросом среди местного населения.

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