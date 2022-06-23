На территории ЛНР возобновят проведение ярмарок

На ярмарках можно приобрести продовольственные товары без торговой наценки напрямую от производителя Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На территории Луганской Народной Республики возобновят проведение продовольственных ярмарок. Решение принято в связи с отменой противоэпидемического режима. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития ЛНР.

В ведомстве отметили, что в некоторых освобожденных городах Республики ярмарочные мероприятия состоятся впервые, и напомнили, что традиция их проведения существует в Республике с 2015 года. Ярмарки способствуют насыщению внутреннего рынка доступными товарами местного производства.

- На территории республики с 2015 года проводятся ярмарочные мероприятия, которые служат для обеспечения населения республики социально значимыми продовольственными и непродовольственными товарами, насыщению внутреннего рынка доступными продуктами питания и товарами широкого потребления, популяризации местных товаропроизводителей, - говорят в министерстве.

Напомним, на ярмарках можно приобрести продовольственные товары без торговой наценки напрямую от производителя. Они проводятся также и в ДНР, где пользуются большим спросом среди местного населения.

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