Сельскохозяйственные ярмарки в ДНР: Очередь нужно занимать везде и сразу

Такие ярмарки проводятся ежемесячно и пользуются популярностью среди населения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Министерство агропромышленной политики и продовольствия пытается сбить завышенные цены на рынках еще одним действенным инструментом -проведением сельскохозяйственных ярмарок, на которых можно приобрести продовольственные товары без торговой наценки напрямую от производителя.

Такие ярмарки проводятся ежемесячно и пользуются популярностью среди населения. Особенно сейчас, когда вопрос ценообразования стал более острым.

На одну из таких ярмарок отправились корреспонденты «Комсомолки». На площади перед входом в республиканский спортивный комплекс «Олимпийский» со стороны улицы Артема собрались десятки отечественных товаропроизводителей.

Такие ярмарки проводятся ежемесячно и пользуются популярностью среди населения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С девяти часов утра это место больше напоминает большой рынок, где можно купить абсолютно все. Из преимуществ - цены от производителей и качество товара, который попадает сюда напрямую с полей и заводов.

- Перед тем, как яйца, мясо курицы или молоко попадают на прилавки магазинов, они проезжают немало километров и какое-то время ожидают на складах. Здесь же все самое свежее, - говорит дончанка Екатерина Сергеева. - Я прихожу на ярмарку каждый месяц и по возможности делаю закупки на ближайшие недели. Благо, что живу неподалеку.

Мелкий картофель второго сорта по 39 рублей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Здесь продают сезонные овощи, фрукты, яйца, мясо, масло, молочную и кондитерскую продукцию, мед, рыбу и многое другое. Наибольшим спросом у посетителей пользуются яйцо, картофель, яблоки и мясо птицы. Все это продается на порядок дешевле, чем в магазинах или на рынке.

Яйца по 65 рублей. В магазине эти же продают дороже 70. Филе курицы по 274 рубля за килограмм в то время, как в магазинах стоимость перевалила за 300 рублей. Бедро курицы - 214 рублей, крылья - 134. Яблоки в среднем по 35-50 рублей. Мука около 22 рублейза килограмм.

Фили курицы по 274 рубля Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Но больше всего внимание посетителей привлекал картофель. Его продавали в нескольких точках. Цена везде разная. Мелкий картофель второго сорта - 39 рублей. Более крупный - 45-50 рублей за килограмм.

- Купили мешок сорта «Гала» по 45 рублей. Полторы тысячи за 34 килограмма. Картошка хорошая, но в очереди стояли около получаса, - говорит житель Пролетарского района Сергей. - На ярмарке мы впервые, но теперь будем знать, что очередь лучше занимать везде и сразу.

Кстати, такие ярмарки проводятся не только в центре Донецка. Отечественные производители продают свои товары и в других районах столицы и городах Республики. График проведения ярмарок можно посмотреть на сайте министерства промышленности и торговли.

В ДНР установят предельную цену на импортный картофель Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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