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Политика22 июня 2022 17:31

Отступившие из Метелкино киевские силовики при помощи «Града» заминировали жилой сектор населенного пункта противопехотными минами

«Лепестки» раскиданы теперь по всей территории поселка
Ирина ДМИТРИЕВА
Территория поселка заминирована

Территория поселка заминирована

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отступая из поселка Метелкино под Северодонецком, украинские боевики продолжают обстреливать данный населенный пункт. При этом страдает мирное население. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- После жестоких боев под Северодонецком бойцы Народной милиции освободили поселок Метелкино. Отступив, украинские боевики обстреливают его из тяжелого вооружения, разрушая жилые дома, где еще проживают мирные жители, - заявили в оборонном ведомстве ЛНР.

В Народной милиции также добавили, что при обстрелах Метелкино киевские силовики при помощи установок реактивной системы залпового огня «Град» разбросали по жилому сектору населенного пункта противопехотные мины. Это подтверждает и местное население.

- «Град» раскидал мины «Лепестки», третий день уже «бахают», - говорит житель поселка Геннадий, отметивший при этом, что сейчас в Метелкино по большей части проживают лишь одни старики.

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