Отступившие из Метелкино киевские силовики при помощи «Града» заминировали жилой сектор населенного пункта противопехотными минами

Территория поселка заминирована Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отступая из поселка Метелкино под Северодонецком, украинские боевики продолжают обстреливать данный населенный пункт. При этом страдает мирное население. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- После жестоких боев под Северодонецком бойцы Народной милиции освободили поселок Метелкино. Отступив, украинские боевики обстреливают его из тяжелого вооружения, разрушая жилые дома, где еще проживают мирные жители, - заявили в оборонном ведомстве ЛНР.

В Народной милиции также добавили, что при обстрелах Метелкино киевские силовики при помощи установок реактивной системы залпового огня «Град» разбросали по жилому сектору населенного пункта противопехотные мины. Это подтверждает и местное население.

- «Град» раскидал мины «Лепестки», третий день уже «бахают», - говорит житель поселка Геннадий, отметивший при этом, что сейчас в Метелкино по большей части проживают лишь одни старики.

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