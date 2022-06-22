В ДНР из России доставили 50 тонн профнастила для проведения восстановительных работ

Строительный груз поступил по линии гуманитарной помощи от РФ. Фото: кадр из видео Минстроя ДНР

В Донецкую Народную Республику доставили 50 тонн профнастила для проведения восстановительных работ. Строительный материал поступил по линии гуманитарной помощи от России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

Там пояснили, что профнастил используют для ремонта поврежденных при обстрелах объектов.

- На территорию Донецкой Народной Республики зашло порядка 50 тонн профильного настила. Данный материал будет использован для восстановления объектов, поврежденных в ходе боевых действий, а также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, - заявили в ведомстве.

Напомним, Москва поможет в восстановлении ДНР. Соответствующее соглашение подписали 17 июня Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко и мэр Москвы Сергей Собянин. В первую очередь планируется оказать Донецку помощь в восстановлении экономики, ЖКХ, объектов соцкультбыта и жилья и в подготовке к осенне-зимнему периоду. Кроме того, Москва и Республика будут развивать экономическую интеграцию и укреплять двусторонние связи в целом ряде областей.

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