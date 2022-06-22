Сорок выпускников донецких школ отправились на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербург. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

Сегодня, 22 июня, по приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, при поддержке Главы ДНР Дениса Пушилина, сорок отличников учебы - выпускников донецких школ отправились в Санкт-Петербург на фестиваль «Алые паруса». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Тем временем, ВСУ обстреливают Донецк оружием стран НАТО. Так, военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела украинскими боевиками Киевского района столицы Республики со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Карловка, с применением артиллерийских систем калибром 155 миллиметра.

С 7.45 утра по территории района было выпущено больше полусотни таких боеприпасов. Обстрел жилых кварталов Донецка противник продолжает совершать из вооружения, предоставляемого вооруженным формированиям Украины странами НАТО.

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