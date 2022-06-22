В ДНР назвали виновных сегодняшнего обстрела Донецка

Последствия сегодняшнего обстрела Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела ВСУ Киевского района Донецка со своих позиций расположенных в районе Карловки с применением артиллерийских систем калибром 155 миллиметров.

- Это зона ответственности 56-й ОМПБР (командир – полковник Сирченко Сергей Анатольевич, командир БрАГ – полковник Золотухин Сергей), - говорится в сообщении СЦКК.

Обстрел жилых кварталов Донецка украинские боевики продолжают совершать из вооружения, поставленного странами НАТО.

Напомним, что в результате обстрела ранения получили двое электриков предприятия «Донэлектроавтотранс».

Также зафиксированы повреждения по адресам: ул. Артема, 118 (Детская музыкальная школа); ул. Артёма, 122 (прямое попадание в многоквартирный жилой дом); ул. Университетская, 108 (многоквартирный жилой дом); ул. Щорса, 96, 100, 104, 104«а», 106 (многоквартирные жилые дома); ул. Артема, 163 - многоквартирный жилой дом.

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