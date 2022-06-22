«Проявляют героизм и высокую силу духа»: Глава ДНР рассказал о боевых заслугах Шахтерской дивизии

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото: REUTERS

Когда восемь лет назад шахтеры поднялись на защиту Донбасса, это стало знаком - враг не пройдет. В этот день в 2014 году была создана Шахтерская дивизия. Возглавил ее Константин Кузьмин, тогда еще замначальника участка на шахте, а сейчас уже полковник с позывным Шахтер, сообщил с телеграм-канале Глава ДНР Денис Пушилин.

- Бойцы Шахтерской дивизии принимали участие в ожесточенных боях за Дебальцево, Шахтерск, Троицко-Харцызск, Иловайск, Моспино, Старобешево, в Донецком аэропорту. Два батальона имени 383-й Шахтерской дивизии стояли на юго-западных рубежах Республики, мужественно, стойко и героически защищая свою землю. С началом Специальной военной операции военнослужащие дивизии освобождали от украинской оккупации Березевое, Волноваху. Благодаря профессионализму и слаженным действиям бойцов были отодвинуты позиции противника между Марьинкой и Новомихайловкой. А сейчас ребята отважно бьют врага на Угледарском и Запорожском направлениях, - рассказал Денис Пушилин.

Глава ДНР отметил, бойцы Шахтерской дивизии, справляясь с непростыми боевыми задачами, проявляют героизм и высокую силу духа. Пушилин поблагодарил ребят за службу и пожелал скорейшей победы!

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