ДНР расширила зону влияния на ранее освобожденный поселок Ломакино

Республика восстанавливает конституционные границы. Фото: сайт Главы ДНР

В зону влияния и ответственности Донецкой Народной Республики будет включен освобожденный ранее поселок Ломакино, который временно находился под контролем Украины. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Таким образом, с начала проведения специальной военной операции в Донецкой Народной Республике установлен полный контроль над 239 населенными пунктами, - проинформировали военные.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР назначили руководителя администрации освобожденного от ВСУ Светлодарска. Мэром города стал Максим Козловский. Отметим, что о взятии Светлодарска войсками русской коалиции стало известно 24 мая. После освобождения город был отнесен к зоне влияния Дебальцево.

Кроме того, в отношении районных и городских администраций Республики был подписан еще один указ. Местным властям разрешили переименовывать улицы и районы подчиненных им населенных пунктов.

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