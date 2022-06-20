В ДНР назначили главу освобожденного Светлодарска

Полномочия местных властей расширили Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике назначили руководителя администрации освобожденного от ВСУ Светлодарска. Сообщается, что мэром города назначен Максим Козловский. Соответствующий указ был подписан Главой ДНР Денисом Пушилиным и опубликован на его официальном сайте.

- Назначить Козловского Максима Сергеевича главой администрации города Светлодарска, - сказано в документе.

Напомним, что о взятии Светлодарска войсками русской коалиции стало известно 24 мая. После освобождения город был отнесен к зоне влияния Дебальцево.

Отметим также, что в отношении районных и городских администраций сегодня Главой Республики был подписан еще один указ. Денис Пушилин разрешил местным властям переименовывать улицы и районы населенных пунктов.

- Наделить администрации районов и городов республиканского значения полномочиями по присвоению наименований, переименованию составных частей населенных пунктов ДНР, - гласит документ.

Оба указа были подписаны сегодня и уже вступили в законную силу.

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