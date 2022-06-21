Более десяти мирных жителей ДНР пострадали от обстрелов за минувшие сутки

Последствия обстрела улицы Артема в Донецке. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки украинские войска открывали огонь по ДНР 44 раза, выпустив со своих позиций 320 боеприпасов. При этом использовали реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерию калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также минометы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Гольмовский, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Еленовка, Минеральное и Троицкое, - проинформировали наблюдатели.

За это время поступили сведения о ранении 11 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Макеевке, среди которых оказался ребенок - мальчик 2011 года рождения.

Кроме того, снарядами были повреждены 22 дома и 11 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

По данным МЧС ДНР, за прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории страны погиб один человек и еще 16 мирных жителей получили ранения.

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