В Донецке прошла церемония прощания с сотрудниками МЧС, погибшими при исполнении служебного долга

В Донецке простились с сотрудниками МЧС, погибшими при выполнении служебного долга. Фото: пресс-служба МЧС ДНР

Весь личный состав Государственного пожарно-спасательного отряда Донецка попрощался с сотрудниками МЧС, погибшими при исполнении служебного долга — водителем Александром Король и пожарным-спасателем Павлом Легеньким. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

— Трудно выразить словами ту трагедию, которая произошла. Профессия «спасатель» наверное, самая мирная, но сегодня она и самая опасная. Ребята – герои. Они спасали и защищали наших жителей. О них мы будем всегда помнить, и вспоминать с благодарностью за ту работу, которую они делали, — отметил министр, генерал-лейтенант службы гражданской защиты Алексей Кострубицкий.

Звуки сирены пожарного автомобиля и салют из стрелкового оружия проводили героев в последний путь.

Напомним, что сотрудники МЧС погибли 18 июня при тушении пожара на заводе «Топаз». Они прибыли тушить пожар, но их настиг новый обстрел ВФУ. Пожарный погиб на месте, а водитель автоцистерны скончался в больнице от полученных травм.

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