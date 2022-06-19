Дмитрий Харатьян и Анастасия Макеева спели для медиков и раненых военных в Макеевке

Харатьян играл на гитаре, Макеева подбирала репертуар. Фото: Русский центр

Российские актеры театра и кино Дмитрий Харатьян и Анастасия Макеева сегодня в Макеевской клинической рудничной больнице спели для военнослужащих и медиков. Мероприятие было приурочено ко Дню медицинского работника и организовано при содействии Русского центра.

Для слушателей прозвучали патриотические, военные песни, песни из кинофильмов. В частности, знаменитая «Катюша», «Дороги любви» из сериала «Гардемарины, вперед!».

Актеры своим творчеством поблагодарили медиков за их героизм в спасении человеческих жизней, а также участников спецоперации за их ратный труд в такое непростое время. В больнице проходят лечение раненые военнослужащие.

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян приехал в ДНР впервые. Актриса театра, кино и телевидения Анастасия Макеева в Республике в третий раз. До этого она выступала в Торезе и Шахтерске по случаю празднования Дня Республики и Дня России.

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