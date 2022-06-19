Генпрокуратура ДНР проводит следствие по массированным обстрелам ВСУ Донецка 18 июня

В Донецке зафиксированы многочисленные разрушения и повреждения жилья и админзданий. Фото: ГП ДНР

Сотрудники прокуратуры ДНР проводят следствие по массированным обстрелам ВСУ Донецка 18 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.

Отмечается, что в результате удара ВСУ по жилым кварталам Куйбышевского района зафиксированы многочисленные разрушения промышленных объектов, магазинов, многоквартирных и частных домов, а также транспорта. Есть погибшие и раненые мирные жители.

- После поступления сообщений об обстрелах прокурор Куйбышевского района Донецка в составе следственно-оперативной группы незамедлительно выезжал на места происшествий, где проводились все необходимые следственные действия, - говорится в сообщении.

В Ворошиловском районе зафиксированы многочисленные разрушения и повреждения административных зданий, образовательных учреждений, коммерческих объектов, многоквартирных домов, транспорта. Есть погибшие и раненые жители. Здесь также на место происшествий выезжали работники районной прокуратуры.

Материалы переданы в следственное управление Генеральной прокураты для возбуждения уголовных дел и дальнейшего расследования.

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