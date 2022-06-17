В Донецке сообщили о ранении трех мирных жителей вследствие обстрелов ВСУ

В результате обстрелов пострадали мирные люди
Фото: Олег УКЛАДОВ
В результате обстрелов Донецка пострадали несколько жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.
- В результате интенсивного обстрела города в Петровском районе города около дома по адресу: улица Волочаевская, 18, получила ранение женщина 1940 года рождения. С осколочными ранениями правого бедра в состоянии геморрагического шока пострадавшая доставлена в травмпункт городской больницы № 14, - проинформировал он.
Второй пострадавшей оказалась женщина 1960 года рождения. Возле дома по улице Петровского, 13 она получила осколочные ранения головы. Была также доставлена в ЦГБ № 14.
А в Киевском районе Донецка был ранен мужчина.
- В результате обстрелов города осколочные ранения получил мирный житель в Киевском районе города около дома по адресу: переулок Покрышева, 12, - уведомил Кулемзин.
Напомним, в Донецке остановлено движение транспорта из-за обстрелов ВСУ. Город находится под массированным артиллерийским огнем украинских вооруженных формирований.
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