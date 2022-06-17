В Донецке остановлено движение транспорта из-за обстрелов ВСУ

Движение муниципального транспорта временно приостановлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за массированного обстрела Донецка в городе было приостановлено движение муниципального транспорта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

- По причине боевых действий в Донецке временно приостановлено движение общественного транспорта. Так, остановили движение трамваи маршрута №1. Троллейбусы маршрута №2 прекращают движение по участку - улица Коцюбинского - улица Очаковская, ТАЦ Северный, - проинформировал мэр.

Напомним, сегодня утром вооруженные формирования Украины нанесли новый массированный артиллерийский удар по центру города Донецка. Эпицентром обстрела стал Киевский район столицы.

Уточняется, что огонь был открыт с позиций украинских войск в районе населенного пункта Пески. Оттуда по городу были выпущены с полсотни снарядов калибром 155 и 152-миллиметра.

Население столицы призывают беречь себя и близких и постараться не выходить из дома без лишней надобности.

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